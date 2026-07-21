"Era lui, sono sicuro. Nel video in cui muore Abderrahim Fakir, l’agente che gli sta sopra e cerca di ammanettarlo è lo stesso che qualche giorno fa ha compiuto un intervento simile nei miei confronti". Non avrebbe dubbi Enrico Abumere, noto con lo pseudonimo di Bubu, un rapper bolognese che subito dopo quanto accaduto in via Svevo ha condiviso sul proprio profilo Instagram un filmato di pochi secondi in cui alcuni agenti lo immobilizzano. "È successo la notte del 10 luglio in via Mazzini, appena fuori da un pub", racconta il ragazzo. "I poliziotti mi hanno fermato perché stavo viaggiando sul monopattino con la mia fidanzata e senza casco. Avevano ragione e infatti mi sono fermato e mi aspettavo mi multassero". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Uno di loro aggredì pure me: ho denunciato"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

«Ridacci la Lega Salvini», e la compagna del ministro perde la pazienza: «Sei a un funerale, cafone»

Notizie e thread social correlati

“Mi fai tornare da te? Ho portato pure un amico”. L’ex fidanzata dice no, loro sfondano casa. Arrestati due nordafricaniDue uomini nordafricani sono stati arrestati dopo aver sfondato la porta di un'abitazione.

Leggi anche: Milano, ucciso a coltellate un 22enne, il padre: “Ho riconosciuto uno di loro”

Argomenti più discussi: POLIZIA DI STATO: aggredisce un poliziotto davanti alla discoteca, arrestata una donna.; Fino Mornasco, rimuove il braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari. Poi aggredisce i carabinieri; Aggredito buttafuori di un locale: tre condanne; Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Pm: Fatti più estesi rispetto a video online.

Uno Stato credibile non arretra davanti a chi pensa di poter imporre la legge della violenza. La sicurezza dei cittadini e il rispetto delle nostre regole non sono negoziabili. x.com

Per cosa stanno litigando? Solo risposte sbagliate reddit

Kim Kardashian perdona uno dei ladri che la aggredì e sequestrò a Parigi: Ma questo non cancellerà il mio traumaKim Kardashian ha preso parte all’udienza parigina contro i malviventi che nel 2016 aggredirono l’influencer e la sequestrarono. L’imprenditrice americana, però, ha anche perdonato uno di loro ... fanpage.it