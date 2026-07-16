Due uomini nordafricani sono stati arrestati dopo aver sfondato la porta di un'abitazione. La vittima aveva rifiutato di farli entrare, dicendo “Mi fai tornare da te? Ho portato pure un amico”. Gli uomini avevano tentato di entrare sfruttando un legame sentimentale passato con la proprietaria, che era stata in relazione con uno dei due. La polizia è intervenuta e ha fermato i due uomini.

L’idea di base era approfittare dell’accoglienza della padrona di casa, che aveva avuto una relazione col giovane proponente. Un concetto semplice: ottenere un tetto facendo leva su una vecchia relazione sentimentale. Ma quando la ex, una 42enne padovana, ha lasciato chiusa la porta, il 25enne ha deciso di aprirsi un varco sfondando una finestra. Con lui c’era un connazionale di 29 anni. L’epilogo, però, non è stato un letto a tre piazze ma le camere di sicurezza dei carabinieri. È accaduto a Piove di Sacco, nel Padovano, dove i due sono stati arrestati dopo essere entrati con la forza nell’abitazione della donna. La richiesta di ospitalità finisce nel peggiore dei modi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Mi fai tornare da te? Ho portato pure un amico”. L’ex fidanzata dice no, loro sfondano casa. Arrestati due nordafricani

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