A Milano, un ragazzo di 22 anni è stato ucciso con coltellate. Il padre ha dichiarato di aver riconosciuto uno degli aggressori, affermando di essere presente prima dell’incidente e di aver visto gli aggressori già sul posto. Dopo aver riconosciuto uno di loro, il padre è tornato a casa. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell’omicidio e identificare gli autori.

Il Padre: Ho riconosciuto uno di loro perché ero qui prima che avvenisse tutto e loro erano già qui, poi sono andato a casa. L’ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS13 “. Nato in Italia da una famiglia originaria dell’Ecuador, era insieme ai fratelli quando sarebbe stato accerchiato da altri sudamericani. Il padre avrebbe riconosciuto un capo della gang MS13 tra gli aggressori grazie ai tatuaggi Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all’interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Riporta TGCom 24 che all’arrivo delle Forze dell’Ordine, gli aggressori erano già riusciti a far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Milano, ucciso a coltellate un 22enne, il padre: “Ho riconosciuto uno di loro”

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