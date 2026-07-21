Università Lumsa | scopri il Catalogo Formazione FIRE 2026 2027 per Docenti ATA e Dirigenti

È disponibile online il Catalogo FIRE 20262027, dedicato a docenti, personale ATA e dirigenti. L’offerta formativa comprende corsi e percorsi progettati per integrare ricerca scientifica e strumenti pratici, tutti acquistabili con la Carta del Docente. La proposta si rivolge a professionisti dell’istruzione e mira a offrire formazione concreta e immediatamente applicabile in ambito educativo.

È online il nuovo Catalogo FIRE a.s. 20262027: un’offerta formativa innovativa, concreta e progettata per unire ricerca scientifica e strumenti pratici immediatamente utilizzabili in classe interamente acquistabili con la Carta del Docente. Nello specifico i percorsi proposti coniugano la ricerca scientifica a strumenti pratici immediatamente spendibili in classe, sviluppandosi attorno a quattro grandi pilastri: Un’occasione . L'articolo Università Lumsa: scopri il Catalogo Formazione FIRE 20262027 per Docenti, ATA e Dirigenti . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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