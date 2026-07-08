Formazione è obbligatoria sull’Intelligenza Artificiale per docenti e ATA? C’è una scadenza il 2 agosto 2026? I chiarimenti

Il Ministero dell'Istruzione ha stabilito che la formazione sull’intelligenza artificiale per docenti e personale ATA è obbligatoria. La scadenza per completare il percorso formativo è fissata al 2 agosto 2026. La normativa precisa che il percorso deve essere effettuato entro questa data, anche se non sono stati specificati sanzioni in caso di inadempienza. La formazione riguarda le competenze digitali e l’uso consapevole dell’IA nel contesto scolastico.

Vorrei chiedere se veramente c'è un obbligo di formazione del personale scolastico sull'intelligenza artificiale, se esiste ancora l'obbligo o se è mai veramente esistito. Un lettore manifesta dubbi sull’obbligatorietà della formazione del personale scolastico sull’IA. Un tema sicuramente molto discusso, che fa i conti con l’inarrestabile e sempre più crescente utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, in particolar modo generativi, entrati in modo preponderante anche nella quotidianità scolastica e con una scadenza, quella del 2 agosto, che sta destando numerose perplessità. Ma andiamo con ordine. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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