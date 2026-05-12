Formazione ATA e docenti scadenza vicina | domande entro il 15 maggio per i progetti finanziati dal PN Scuola 2021-2027

Entro le ore 15 del 15 maggio 2026, è possibile presentare le domande per i progetti finanziati dal Piano Nazionale Scuola 2021-2027 rivolti alla formazione di personale ATA e docenti. La scadenza riguarda le procedure di candidatura relative a iniziative di aggiornamento e formazione, con un termine ormai imminente per chi intende partecipare. Le domande devono essere inviate entro questa data per poter essere prese in considerazione.

Scade alle ore 15 del 15 maggio 2026 il termine per la presentazione delle candidature relative ai due avvisi del Ministero dell’Istruzione e del Merito dedicati alla formazione del personale scolastico nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze 2021-2027”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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