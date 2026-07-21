Universita’ | alla Sapienza di Roma un Albero della legalita’ dedicato a Falcone e Borsellino

Da romadailynews.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un albero dedicato alla legalità è stato piantato nel cortile della Città universitaria della Sapienza a Roma. L’evento si è svolto lunedì 20 luglio e ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’ateneo e di associazioni. La piantumazione si inserisce nel progetto per promuovere la cultura della legalità tra studenti e cittadini. La pianta è dedicata a figure di magistrati uccisi nel corso della lotta contro la criminalità organizzata.

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Un nuovo Albero della Legalità è stato piantato nel cuore della Città universitaria della Sapienza. Lunedì 20 luglio, negli spazi esterni della Facoltà di Giurisprudenza, è stato messo a dimora un esemplare di Ficus macrophylla, donato dal Comando Biodiversità dell’Arma dei Carabinieri e dedicato alla memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e di tutte le vittime innocenti delle mafie. È quanto si legge in una nota dell’Università La Sapienza di Roma. Un’iniziativa di memoria e partecipazione. L’iniziativa, spiega la nota, è stata ideata e promossa dall’associazione studentesca Sapienza Futura, in collaborazione con Ofeact – Espace Schengen. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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