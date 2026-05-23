Giornata della legalità | a Vasto la cerimonia nella Villa Falcone e Borsellino

Da chietitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi a Vasto si è svolta la cerimonia della Giornata della legalità nella Villa Falcone e Borsellino. Durante l’evento, è stata deposta una corona d’alloro in memoria delle vittime della mafia. La manifestazione si è svolta al mattino e ha coinvolto rappresentanti locali e cittadini presenti sul posto. La cerimonia è stata caratterizzata da un momento di riflessione e commemorazione.

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Celebrata la Giornata della legalità a Vasto dove, nella mattinata di oggi, 23 maggio, nella Villa Falcone eBorsellino, una corona d’alloro è stata deposta in memoria delle vittime della mafia. Erano presenti, insieme al vicesindaco Licia Fioravante, all’assessora Anna Bosco, al consigliere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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