Giornata della legalità | a Vasto la cerimonia nella Villa Falcone e Borsellino
Oggi a Vasto si è svolta la cerimonia della Giornata della legalità nella Villa Falcone e Borsellino. Durante l’evento, è stata deposta una corona d’alloro in memoria delle vittime della mafia. La manifestazione si è svolta al mattino e ha coinvolto rappresentanti locali e cittadini presenti sul posto. La cerimonia è stata caratterizzata da un momento di riflessione e commemorazione.
Celebrata la Giornata della legalità a Vasto dove, nella mattinata di oggi, 23 maggio, nella Villa Falcone eBorsellino, una corona d’alloro è stata deposta in memoria delle vittime della mafia. Erano presenti, insieme al vicesindaco Licia Fioravante, all’assessora Anna Bosco, al consigliere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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