Giornata della legalità | a Vasto la cerimonia nella Villa Falcone e Borsellino

Notizia in breve

Oggi a Vasto si è svolta la cerimonia della Giornata della legalità nella Villa Falcone e Borsellino. Durante l’evento, è stata deposta una corona d’alloro in memoria delle vittime della mafia. La manifestazione si è svolta al mattino e ha coinvolto rappresentanti locali e cittadini presenti sul posto. La cerimonia è stata caratterizzata da un momento di riflessione e commemorazione.