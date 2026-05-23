Giornata della legalità ' scoperto' il murales dedicato ai giudici Falcone e Borsellino in piazza Salvo d' Acquisto

In piazza Salvo D’Acquisto ad Ancona è stato scoperto un murales dedicato ai giudici Falcone e Borsellino durante la celebrazione della Giornata della Legalità. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco e rappresentanti civili, militari e religiosi. La scuola primaria Falcone ha preso parte all’evento, che si è svolto con la partecipazione delle autorità cittadine.

ANCONA – Con la partecipazione del sindaco, Daniele Silvetti e delle autorità cittadine, civili, militari e religiose, stamane la scuola Primaria Falcone ha celebrato la “Giornata della Legalità” in piazza Salvo D’Acquisto ad Ancona scoprendo un murales che ritrae proprio i due magistrati. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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