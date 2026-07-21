UNICEF Italia premiato al Marateale per l’impegno umanitario

Ieri, all'edizione 2026 del Marateale, UNICEF Italia ha ricevuto un premio per il suo impegno umanitario. Il riconoscimento è stato assegnato per aver celebrato gli 80 anni di attività a tutela dei diritti dei bambini nel mondo. La cerimonia si è svolta durante l'evento, che si tiene ogni anno in questa località. Il premio è stato consegnato da organizzazioni e rappresentanti del settore.

Al Marateale 2026 riconoscimento all’UNICEF Italia per gli 80 anni di attività a tutela dei diritti dei bambini nel mondo. 21 luglio 2026 – Ieri, il Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano ha ricevuto un premio per l’impegno umanitario dell’UNICEF dal “Marateale – Premio Internazionale ”, nel corso della cerimonia di apertura della 18esima edizione del Festival che si tiene a Maratea dal 20 al 25 luglio. “Quest’anno celebriamo 80 anni di impegno della nostra organizzazione a favore dei bambini più vulnerabili del mondo e oggi posso con certezza affermare che l’impegno dell’UNICEF è ancora e più che mai necessario. Secondo l’ultimo rapporto del Segretario Generale sui bambini e i conflitti armati nel 2025 sono state accertate 38. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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