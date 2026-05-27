Bozzetti premiato da Niaf per il suo impegno per la promozione dell’Italia

Notizia in breve

Il presidente di Fondazione Fiera Milano ha ricevuto ieri sera il premio Niaf Italia, riconosciuto per il suo impegno nella promozione dell’Italia. La premiazione si è svolta in una cerimonia ufficiale, durante la quale sono stati consegnati vari riconoscimenti. Il premio Niaf Italia è assegnato a personalità che si sono distinte in ambiti legati alla diffusione della cultura e dell’immagine italiana all’estero.