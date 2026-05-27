Bozzetti premiato da Niaf per il suo impegno per la promozione dell’Italia
Il presidente di Fondazione Fiera Milano ha ricevuto ieri sera il premio Niaf Italia, riconosciuto per il suo impegno nella promozione dell’Italia. La premiazione si è svolta in una cerimonia ufficiale, durante la quale sono stati consegnati vari riconoscimenti. Il premio Niaf Italia è assegnato a personalità che si sono distinte in ambiti legati alla diffusione della cultura e dell’immagine italiana all’estero.
Il presidente di Fondazione Fiera Milano ha ricevuto ieri sera il prestigioso premio Niaf Italia Special Achievement in Institutional Leadership, nel corso del Gala della National Italian American Foundation che si è svolto a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, in occasione della celebrazione della Lombardia come Regione d’onore della NIAF e nell'anno in cui ricorrono gli anniversari per gli 80 anni della Repubblica Italiana e i 250 anni dalla fondazione degli Stati Uniti. Il riconoscimento gli è stato consegnato da uno dei due chairman del Gala di Milano Paolo Catalfamo, alla presenza di Robert Allegrini, presidente e ceo di Niaf, fondazione... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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