A Trepuzzi La rosa di Gaza tra poesia musica e impegno umanitario

Venerdì 29 maggio alle 19, presso l'Auditorium dell'Associazione BlaBlaBla in via Torquato Tasso a Trepuzzi, si terrà l'evento intitolato “La rosa di Gaza”. L'appuntamento riunirà momenti di poesia, musica e testimonianze legate a temi umanitari, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla situazione nella regione. L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio di enti locali e coinvolge artisti e rappresentanti di associazioni umanitarie. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

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