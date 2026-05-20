A Trepuzzi La rosa di Gaza tra poesia musica e impegno umanitario
Venerdì 29 maggio alle 19, presso l'Auditorium dell'Associazione BlaBlaBla in via Torquato Tasso a Trepuzzi, si terrà l'evento intitolato “La rosa di Gaza”. L'appuntamento riunirà momenti di poesia, musica e testimonianze legate a temi umanitari, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla situazione nella regione. L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio di enti locali e coinvolge artisti e rappresentanti di associazioni umanitarie. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.
TREPUZZI - Venerdì 29 maggio, alle 19, l’Auditorium dell'Associazione "BlaBlaBla" (via Torquato Tasso, 39 - Zona Santi) ospiterà un appuntamento di alto valore culturale e sociale dal titolo “La rosa di Gaza”.L’iniziativa nasce con l'obiettivo di presentare l’omonima antologia poetica (edita da. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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