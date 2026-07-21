Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina nel Trevigiano mentre era in gita con un centro ricreativo. È stata soccorsa e tratta in salvo. Non sono stati riportati altri dettagli sul suo stato di salute. L’incidente si è verificato in un impianto frequentato da bambini durante attività ricreative. La piscina è stata temporaneamente chiusa per verifiche e interventi di sicurezza.

Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina del Trevigiano, mentre si trovava in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente se l’è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti casi di cronaca. Lo riporta il Corriere del Veneto. «Se invece della gamba fosse stato un braccio? E se avesse avuto i capelli sciolti e non la cuffia? Sarebbe stata una tragedia», dicono i genitori. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Un'altra bambina risucchiata dal bocchettone della piscina, salvata nel Trevigiano

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