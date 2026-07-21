Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nel bocchettone della pompa di ricircolo di una piscina nel Trevigiano durante una visita con un centro ricreativo. Gli operatori del centro sono intervenuti prontamente, riuscendo a liberarla. La bambina ha riportato solo lievi ferite e non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi per assistenza medica.

Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina del Trevigiano, mentre si trovava in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti casi di cronaca. Lo riporta il Corriere del Veneto. «Se invece della gamba fosse stato un braccio? E se avesse avuto i capelli sciolti e non la cuffia? Sarebbe stata una tragedia», dicono i genitori. Cosa è successo Lo scorso 9 luglio, a seguito dell'accaduto, i genitori della piccola, hanno deciso di portarla al pronto soccorso per una visita. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bambina risucchiata dal bocchettone della piscina nel Trevigiano: salvata dagli operatori del centro ricreativo

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