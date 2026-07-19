La SBC di Marc Cucurella, terzino sinistro con valutazione di 96, è stata rilasciata su FC 26 da EA SPORTS come parte della serie “Stelle estive”. La sfida richiede il completamento di determinati requisiti, senza specificare quali siano. Al termine, viene assegnato il cartellino speciale. La Decisione di completare o meno la SBC spetta ai giocatori, che possono ottenere Cucurella con questa versione speciale. La piattaforma non ha annunciato eventuali restrizioni o limiti di tempo.

EA SPORTS aggiunge un tassello fondamentale alla serie “Stelle estive” con il rilascio della SBC di Marc Cucurella (96 OVR). Il terzino sinistro spagnolo si presenta come una delle opzioni più complete e duttili per l’esterno del campo, offrendo un mix di velocità, tenuta difensiva e qualità in fase di spinta che pochi altri interpreti possono vantare a questo punto della stagione. La sfida è disponibile per i prossimi 7 giorni (scadenza 26 luglio 2026) e richiede una singola, seppur onerosa, composizione di squadra. Analisi tecnica: perché puntare su Cucurella?. Cucurella 96 si impone come una carta “meta” assoluta, capace di coprire l’intera corsia sinistra con statistiche che bilanciano perfettamente la fase di contenimento e quella di costruzione. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Cucurella “Stelle estive” su FC 26: requisiti e verdetto della SBC

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Why Cucurella Is Hated Everywhere but Chelsea

Notizie e thread social correlati

Occasione low cost su FC 26: i requisiti della nuova SBC Joan García 96Su FC 26, un aggiornamento alle 19:00 ha introdotto Joan García, un portiere con statistiche elevate e alta reattività.

Leggi anche: Centrocampo blindato su FC 26: i requisiti per sbloccare Kimmich 96 SBC