SBC Showdown su FC 26 | 3 partite e 6 carte da 91 OVR i requisiti e i nostri verdetti
Nel Festival del calcio, noto anche come Mondiale 2026, il torneo entra nella sua fase più intensa su Football Ultimate Team. Durante lo SBC Showdown su FC 26, sono state rilasciate tre partite e sei carte con valutazione complessiva di 91 OVR. I requisiti per completare le sfide sono stati pubblicati, mentre i giudizi sui risultati sono stati condivisi dagli esperti. La competizione prosegue con queste nuove sfide e carte speciali nel gioco.
Il Festival del calcio (aka il Mondiale 2026 ) entra ufficialmente nel vivo su Football Ultimate Team. Per celebrare la prima giornata della fase a gironi del torneo internazionale, EA Sports ha rilasciato una maxi-infornata di Sfide Creazione Rosa Showdown. Ben sei carte, tutte con una valutazione base di 91 OVR, collegate a tre partite caldissime della settimana. COME FUNZIONANO GLI UPGRADE? Vi ricordiamo che le Showdown sono carte live dinamiche ad altissimo potenziale: il giocatore della selezione che conquisterà i 3 punti sul campo reale otterrà non solo un boost di +2 OVR sulle statistiche, ma guadagnerà anche un potentissimo PlayStyle+ aggiuntivo! In caso di pareggio, entrambe le carte riceveranno un aggiornamento più contenuto (+1 OVR) ma nessun nuovo stile di gioco extra. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
She LOCKS DOWN THE DEFENSE… 93 TOTS Koga Review! 93 Team of the Season Koga Player Review!
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