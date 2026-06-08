SBC Showdown su FC 26 | 3 partite e 6 carte da 91 OVR i requisiti e i nostri verdetti

Notizia in breve

Nel Festival del calcio, noto anche come Mondiale 2026, il torneo entra nella sua fase più intensa su Football Ultimate Team. Durante lo SBC Showdown su FC 26, sono state rilasciate tre partite e sei carte con valutazione complessiva di 91 OVR. I requisiti per completare le sfide sono stati pubblicati, mentre i giudizi sui risultati sono stati condivisi dagli esperti. La competizione prosegue con queste nuove sfide e carte speciali nel gioco.