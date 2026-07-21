una vittoria illuminista

Nel 2013, un uomo di 52 anni, disoccupato, aveva allenato l’Alaves in 11 partite, ottenendo tre vittorie, quattro pareggi e due sconfitte, con la squadra che si trovava all’ottavo posto nella seconda divisione spagnola. Questa esperienza rappresenta il suo ultimo incarico noto nel settore calcistico.

Nel 2013 Luis De La Fuente ha 52 anni ed è disoccupato. Il suo ultimo lavoro era stato sulla panchina dell’Alaves, non certo glorioso: 11 partite, 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte; ottavo posto nella seconda serie spagnola. Mentre sfoglia un giornale sportivo nota un piccolo trafiletto in cui la Federazione spagnola annuncia di essere alla ricerca di tecnici per le selezioni giovanili. «Era un annuncio di due righe, quattro righe». De la Fuente racconta di essere stato preso da uno strano impulso, leggendo quell’annuncio. È un uomo di fede, è credente, cerca di intercettare dei segnali. Risponde, chiama la Federazione e parla con Iñaki Saez. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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