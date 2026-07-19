Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sta modificando il proprio stile, abbandonando la scaramanzia e adottando un approccio più diretto. La squadra ha rivisitato una frase iconica, “No grazie, il caffè mi rende nervoso”, adattandola a un contesto più moderno e pragmatico. Questa trasformazione segna un cambio di mentalità, puntando su un’immagine più riformista e illuminista, senza più affidarsi a pratiche superstiziose.

La riscrittura di “No grazie, il caffè mi rende nervoso”. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sta riscrivendo il film cult “No grazie, il caffè mi rende nervoso”. Film, ricordiamolo, il cui soggetto è di Massimo Troisi. L’idea è di Troisi. Non scrisse la sceneggiatura ma il soggetto. Indimenticabile la trama: Funiculì Funiculà (Lello Arena) è il serial killer che, uno dopo l’altro, fa fuori tutti gli artisti napoletani che vogliono allontanarsi dalla tradizione. Da James Senese a Massimo Troisi. Al grido di “Napule non adda cagna'”. Il Napoli di De Laurentiis sta seguendo la direzione uguale e contraria. Stramba in continuazione (siamo in prossimi della Coppa America). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - Il Napoli di De Laurentiis, riformista e illuminista: addio scaramanzia e Decibel Bellini: Napule adda cagna’ (è già cagnata)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

E alla fine il Napoli ha congedato Decibel Bellini, lo ha comunicato lui. Ci aveva già provato l’anno scorsoIl Napoli ha annunciato l’uscita di Decibel Bellini, confermando la sua decisione.

Allegri, addio Milan e firma con De Laurentiis alle porte: ha già in mente il nuovo NapoliMassimiliano Allegri e il Milan stanno per separarsi, con un accordo di rescissione del contratto in vista.

Temi più discussi: Gabriella Maria Casella presidente del Tribunale di Napoli; Napoli’s summer friendlies live on pay-per-view; Calendario Scolastico – A.S. 2026/27; Secondo appuntamento con Seconda stella a destra: Osservazione delle stelle al Palazzo Reale di Napoli con Apertura straordinaria serale.

Il Napoli di Max Allegri inizia a muovere i primi passi verso la prossima stagione In attesa del mercato e di volti nuovi, dei ritorni o qualche addio, Allegri e il suo staff hanno lavorato soprattutto sulla difesa a 4 per ricominciare con il modus operandi che il Nap x.com

Qualcuno della Campania per creare un gruppo Telegram di trekking di uno o più giorni? reddit

Decibel Bellini non è più lo speaker del Napoli: Decisione di De LaurentiisLo speaker Daniele Decibel Bellini ha annunciato la fine del suo rapporto con il Napoli. Per più di sedici anni è stata la voce dell'allora San Paolo poi diventato Diego Armando Maradona, ma per decis ... msn.com

Decibel Bellini: De Laurentiis mi ha comunicato che non sarò più lo speaker del NapoliLo storico speaker partenopeo lo ha comunicato sui social. Il Calcio Napoli annuncia invece un accordo di tre anni con Kiss Kiss: sarà la radio ufficiale ... fanpage.it