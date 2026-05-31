Un uomo di 102 anni, noto come uno degli ultimi grandi pensatori del nostro tempo, è deceduto. Considerato un “maître à penser” e descritto come un “pensatore universale”, ha ricevuto riconoscimenti da figure politiche di rilievo. La sua vita e il suo lavoro sono stati caratterizzati dall’interesse per la complessità e l’amore per la vita. La notizia della sua morte ha suscitato molte reazioni nel mondo intellettuale e culturale.

Era l’ultimo “maître à penser“ contemporaneo. Un "pensatore universale" secondo il presidente Emmanuel Macron, "l’uomo che ha illuminato la nostra epoca" secondo François Hollande. Sociologo, filosofo, antropologo, epistemologo, perfino romanziere, Edgar Morin si è spento ieri a Parigi a 104 anni. "Fino agli ultimi giorni è rimasto attento al mondo e alle grandi sfide dell’umanità. Oggi il vuoto che lascia è immenso, ma il suo coraggio e il suo rigore morale continuano a guidarci", ha commentato Sabah Abouessalam, la sociologa marocchina che Morin aveva sposato nel 2012. Era il suo quarto matrimonio: lui aveva 91 anni, lei 53. "Sento che la vita mi ama ancora, che vuole ancora darmi della gioia, che sa ancora cosa fare di me", disse Edgar al sindaco Bertrand Delanoe che gli consegnò per l’occasione la medaglia della città di Parigi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Edgar Morin, l’ultimo illuminista. La complessità e l’amore per la vita

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Edgar Morin è morto. Addio al grande pensatore francese, ultimo erede dellIlluminismo

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L'ultimo post condiviso da Edgar Morin, scomparso ieri all'età di 104 anni. Lucido e resistente fino alla fine. @edgarmorinparis x.com

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