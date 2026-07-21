Il Milan valuta la cessione di Zachary Athekame, arrivato nel 2025. Il laterale destro svizzero, classe 2004, è diventato obiettivo di diverse squadre di Serie A. La società sta valutando le offerte per il giocatore, che potrebbe lasciare il club già questa sessione di mercato. La decisione dipende dalle proposte e dalle valutazioni interne.

Il futuro di Zachary Athekame potrebbe essere lontano dal Milan, ad appena un anno dal suo sbarco a Milanello. Arrivato nell'estate del 2025 come un colpo di prospettiva, il laterale destro svizzero, classe 2004, è diventato un uomo mercato molto ambito in Serie A. Secondo quanto rivelato dalla redazione di "calciomercato.it", sul giovane elvetico si sarebbe mossa con decisione la Fiorentina. L'incastro di mercato: Dodô verso l'addio a Firenze. L'offensiva della viola per il difensore rossonero è legata a doppio filo al destino di Dodô. L'esterno brasiliano, classe 1998, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e la sua permanenza a Firenze è fortemente in bilico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Una squadra italiana si fionda su Athekame: ecco la valutazione del Milan

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