Dopo aver segnato contro il Genoa, il centrocampista svizzero ha mostrato di poter competere per una maglia da titolare nella prossima partita contro il Cagliari. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, portando a riflessioni sulla sua presenza in formazione. La concorrenza nel reparto è aumentata, e la sua capacità di incidere in campo ha portato a una discussione tra i tecnici. La decisione sulla formazione definitiva sarà presa nelle prossime ore.

Continua la stagione del Milan: siamo arrivati ormai alla fine del campionato con i rossoneri che si giocheranno l'accesso alla prossima edizione della Champions League domenica sera a San Siro contro il Cagliari. Servono tre punti ai rossoneri per avere la certezza matematica a prescindere dai risultati di Roma, Como e Juventus. La vittoria di ieri contro il Genoa sicuramente è una boccata d'ossigeno per il Diavolo, che però non può assolutamente abbassare la guardia perché non si può sbagliare assolutamente nulla. Una delle belle sorprese della sfida contro il Genoa è stata la prestazione di Zachary Athekame, autore di un grandissimo gol che di fatto ha deciso la partita (visto poi il gol di Vasquez del 2-1 finale). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ecco perché Athekame merita la conferma: può insegnare una cosa a tutta la squadra

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