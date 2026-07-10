Milan Jashari è davvero incedibile? Una squadra italiana continua a puntarci forte

Il Milan aveva speso 39 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, nella scorsa estate per acquistare Ardon Jashari dal Bruges. Nonostante le voci di un possibile incedibilità, il club italiano continua a puntare sul giocatore e potrebbe considerare nuove offerte. La società non ha ancora confermato ufficialmente se il difensore sia incedibile, ma la cifra investita suggerisce un forte interesse nel mantenere l’attuale assetto della rosa.

Nella sessione estiva di calciomercato dello scorso anno, il Milan aveva effettuato un investimento pesantissimo, mettendo sul piatto ben 39 milioni di euro tra parte fissa (36) e bonus (3) per strappare Ardon Jashari al Bruges. Il centrocampista svizzero di origini macedoni, classe 2002, arrivava in rossonero scortato da grandissime aspettative e con l'etichetta di miglior calciatore della Jupiler Pro League belga. Tuttavia, la sua prima stagione con la maglia del Diavolo si è rivelata una forte delusione. Il rendimento al di sotto delle attese è da ricercare in diversi fattori. In primis, un serio infortunio: la frattura composta del perone della gamba destra rimediata dopo uno scontro fortuito in allenamento con l'attaccante Santiago Giménez, che lo ha tenuto ai box per due mesi interi, da fine agosto a fine ottobre 2025. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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