Una settimana dedicata al soul È il grande festival di Porretta
Durante la settimana si è svolto il festival dedicato al soul a Porretta. L’evento ha coinvolto due palchi e una piazza del paese, situato in una zona vicina a Pistoia. La manifestazione si è protratta per tutta la settimana, attirando un pubblico interessato alla musica soul. La sede principale dell’evento è stata il centro del paese, dove si sono alternati vari artisti e performance. La manifestazione ha coinvolto anche il territorio limitrofo, consolidando il legame tra la località ospitante e la regione.
Due palchi, una piazza, un paese. Che non è prettamente pistoiese, ma che per ovvie ragioni geografiche e d’interesse condiviso con Pistoia c’entra praticamente da sempre. Per noi parlare poi della qualità della proposta: eccellente, dal 1988 a oggi. È la settimana del " Porretta Soul Festival ", "peace, love & soul" da 38 anni, dal 23 al 26 luglio al Rufus Thomas Park di Porretta Terme (con una ricca appendice musicale gratuita al Rufus Thomas Cafè) in una sequenza di concerti architettata dall’associazione Sweet Soul Music e la direzione artistica di Graziano Uliani. In paese tutti i giorni Street Food Village con oltre trenta cibi di strada da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Meg and the Wheelers Light Up Square Roots Chicago | Lincoln Square Festival Vibes
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