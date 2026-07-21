Una settimana dedicata al soul È il grande festival di Porretta

Notizia in breve

Durante la settimana si è svolto il festival dedicato al soul a Porretta. L’evento ha coinvolto due palchi e una piazza del paese, situato in una zona vicina a Pistoia. La manifestazione si è protratta per tutta la settimana, attirando un pubblico interessato alla musica soul. La sede principale dell’evento è stata il centro del paese, dove si sono alternati vari artisti e performance. La manifestazione ha coinvolto anche il territorio limitrofo, consolidando il legame tra la località ospitante e la regione.