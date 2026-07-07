Il Porretta Soul Festival quest'anno non riceverà il patrocinio del Consolato americano in Italia, prima volta nella sua storia. La decisione deriva dal fatto che il festival non intende sostenere un governo statunitense guidato da Donald Trump, ritenuto inaccettabile dall'organizzazione. La scelta è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un'assenza di collaborazione tra l'evento e l'ente diplomatico. La motivazione ufficiale riguarda la posizione politica del governo degli Stati Uniti sotto l'attuale presidenza.

Il Porretta Soul Festival, quest'anno, non avrà il patrocinio del Consolato americano in Italia. Ed è la prima volta. «Non l'ho volutamente accettato perché finché c'è Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, non posso accettare il patrocinio da un governo che sta agendo in maniera così assurda. Un patrocino non oneroso, come dicono loro», ha spiegato il direttore artistico Graziano Uliani, a margine della presentazione. «Tra l'altro, dialogando con i nostri artisti, ho detto loro che hanno un presidente che sta facendo cose incredibili e il 99 per cento mi ha risposto: "Non è il nostro presidente!"». I delegati americani che quest'anno arriveranno al Porretta Soul Festival, ha spiegato ancora Uliani, «fortunatamente sono tutti democratici e non possono vedere Trump. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, il Porretta Soul Festival rinuncia al patrocinio Usa: «No a Donald Trump»

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