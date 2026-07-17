’Porretta Soul Music’ Celebrità e nuovi talenti Torna il grande festival

Notizia in breve

Il festival 'Porretta Soul Music' torna a svolgersi, ospitando celebrità e nuovi talenti. La manifestazione è riconosciuta come una delle più importanti a livello internazionale per la musica soul, con partecipazioni sia italiane che straniere. L’evento celebra il genere musicale attraverso esibizioni dal vivo e incontri dedicati. La kermesse si svolge in Italia, richiamando pubblico e artisti da vari paesi, ed è considerata un punto di riferimento nel panorama musicale dedicato alla soul.