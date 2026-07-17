’Porretta Soul Music’ Celebrità e nuovi talenti Torna il grande festival
Il festival 'Porretta Soul Music' torna a svolgersi, ospitando celebrità e nuovi talenti. La manifestazione è riconosciuta come una delle più importanti a livello internazionale per la musica soul, con partecipazioni sia italiane che straniere. L’evento celebra il genere musicale attraverso esibizioni dal vivo e incontri dedicati. La kermesse si svolge in Italia, richiamando pubblico e artisti da vari paesi, ed è considerata un punto di riferimento nel panorama musicale dedicato alla soul.
di Pierfrancesco Pacoda Celebrato anche in America come la più importante manifestazione internazionale che rende omaggio all’incanto della soul music, la tradizione della più romantica, sentimentale e sensuale musica del patrimonio culturale afro americano, il Porretta Soul Music Festival trasforma, dal 23 al 26 luglio, la piccola e accogliente località dell’ Appennino emiliano in una versione italiana di Memphis. Non a caso le due cittadine sono gemellate, unite dalla comune passione per l’inestricabile intreccio di radici, modernità, folk, blues rurale e chitarre elettriche che diede vita negli anni ’50 a quella irripetibile rivoluzione sonora e del costume che è stato il rock’n’roll. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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