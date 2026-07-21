Una proposta prevede di installare una scultura dedicata a Dante tra i castagni del colle di Giovagallo, vicino ai resti del castello Malaspina. L’idea nasce per commemorare il poeta e valorizzare il sito storico. La scultura dovrebbe essere collocata nell’area, che si trova in un contesto naturale e archeologico. La proposta è ancora in fase preliminare e non ci sono dettagli sui finanziamenti o sui tempi di realizzazione.

Tra i castagni che circondano il colle di Giovagallo, il silenzio dei ruderi del castello Malaspina sembra custodire ancora un respiro antico. È un silenzio che parla, che racconta di ospiti illustri, di versi interrotti e poi ripresi, di un poeta in esilio che osserva il "vapor di Val di Magra " e ritrova, in Lunigiana, la forza di continuare a scrivere. In questo luogo sospeso tra storia e leggenda, lo scultore aullese Attilio Piccioni immagina oggi una nuova presenza: una scultura dedicata a Dante Alighieri, come segno tangibile di un passaggio che la tradizione non ha mai smesso di raccontare. Piccioni, classe 1955, formazione all’Accademia di Carrara, allievo di Bruno Munari e Federico Bodini, è uno di quegli artisti che sanno guardare avanti senza dimenticare ciò che sta dietro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una scultura per celebrare Dante. Proposta di Piccioni per Giovagallo

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