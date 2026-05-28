Videogame immersivi e ' Cruci-Dante' | la rassegna Dante Plus si apre a una nuova edizione e punta a riempire le vetrine sfitte

Notizia in breve

Sabato 30 maggio a Ravenna si apre una nuova edizione di Dante Plus, la rassegna dedicata al rapporto tra l’eredità di Dante e le forme dell’arte contemporanea. L’evento si concentra su videogiochi immersivi e progetti come 'Cruci-Dante', con l’obiettivo di valorizzare spazi commerciali inutilizzati attraverso esposizioni e installazioni. La manifestazione si svolge fino a data da definire e coinvolge artisti, sviluppatori e operatori culturali.