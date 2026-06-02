scultura per celebrare madre speranza beata

Notizia in breve

Una scultura dedicata a Madre Speranza, beata, è stata realizzata per celebrare la sua figura. La città di Jacopone ha organizzato diverse iniziative che combinano arte, fede e memoria per onorare l’eredità spirituale di San Francesco. Le attività coinvolgono esposizioni e momenti di riflessione pubblica, sottolineando il legame tra storia religiosa e cultura locale. L’obiettivo è mantenere vivo il ricordo delle figure spirituali che hanno segnato il territorio.