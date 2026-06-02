Scultura per celebrare Madre Speranza beata
Una scultura dedicata a Madre Speranza, beata, è stata realizzata per celebrare la sua figura. La città di Jacopone ha organizzato diverse iniziative che combinano arte, fede e memoria per onorare l’eredità spirituale di San Francesco. Le attività coinvolgono esposizioni e momenti di riflessione pubblica, sottolineando il legame tra storia religiosa e cultura locale. L’obiettivo è mantenere vivo il ricordo delle figure spirituali che hanno segnato il territorio.
La città di Jacopone celebra l’eredità spirituale di San Francesco con iniziative che intrecciano arte, fede e memoria. Tra gli appuntamenti più significativi, il Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza ha accolto la donazione della scultura "Corona", realizzata dall’artista Silvia Ranchicchio, in occasione del dodicesimo anniversario della beatificazione di Madre Speranza. L’opera, patrocinata dal Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte del Santo di Assisi, vuole rappresentare un ponte ideale tra il messaggio francescano e quello dell’Amore Misericordioso che la religiosa spagnola ha diffuso da Collevalenza al mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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