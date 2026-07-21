Una donna si confida scrivendo di aver vissuto una relazione clandestina, seguita da una promessa di cambiare vita che poi non è stata mantenuta. Racconta di una delusione profonda e di una notte in cui si è lasciata sopraffare dal pianto, senza riuscire a controllarlo. La testimonianza, condivisa nella rubrica, evidenzia il dolore legato a una relazione nascosta e alle promesse non mantenute. La donna si trova in ferie al mare, in uno stato di grande sofferenza emotiva.

C ara Ester, È sera tardi, sono in ferie al mare e non trovo di meglio che fare che piangere, in maniera incontrollata e straziante. Non ricordavo si potesse piangere in questo modo. Ci siamo lasciati, per?ennesima volta, ma il mio cuore sa che questa volta è per davvero e non trova pace. Come riconoscere le relazioni tossiche (e vivere più serene) X Ci siamo conosciuti al lavoro, lui uomo sposato più grande di me di 14 anni, entrambi sposati -che te lo dico a fare- entrambi con figlie, io piccole e lui grandi. Non pensavo potesse succedere a me, così severa con me stessa, così ligia alle regole. Ma è successo. Ci siamo visti ed è stato un colpo di fulmine. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una relazione clandestina, una promessa di cambiare vita e una delusione profonda. La risposta di Ester Viola nella rubrica Le Relazioni Difettose

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