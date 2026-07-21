Lunedì mattina in Grecia, un uomo ha accoltellato due turisti vicino all’Acropoli di Atene. Le vittime sono una donna e un uomo, rispettivamente di cittadinanza greca e statunitense. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. La polizia ha arrestato l’autore dell’aggressione sul posto. Le circostanze dell’attacco sono ancora in fase di accertamento.

Lunedì mattina in Grecia un uomo ha accoltellato due turisti vicino all’Acropoli di Atene, il luogo più visitato del paese. I turisti attaccati sono una donna e un uomo, con la cittadinanza sia greca sia statunitense. La donna è ferita a una gamba, mentre l’uomo è stato ferito al braccio e le sue condizioni sono considerate più gravi, ed entrambi sono stati trasportati in ospedale. L’uomo che ha fatto l’attacco è stato fermato dalla polizia, ma al momento le sue motivazioni non sono note. È un cittadino greco di circa 60 anni, e in passato era già stato arrestato e sembrava soffrire di problemi psicologici. Una raccolta di immagini in difesa... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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SHOCK IN SPIAGGIA: GIOVANE ACCOLTELLATO E UCCISO DAVANTI AI BAGNANTI PER UN POSTO LETTO - SAVONA

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