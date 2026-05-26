Un ragazzo di 12 anni è stato ferito con due colpi di coltello al torace da parte del padre, che si trovava in stato di astinenza. Il bambino è stato trasportato in ospedale con ferite al polmone. L’uomo ha tentato di togliersi la vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un 12enne di Napoli è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini per ferite da arma da taglio al torace. Il minore è stato trafitto con due coltellate al polmone sinistro in via Vergini, nella sua abitazione. In ospedale è stato trasportato anche il padre del ragazzino anche lui con ferite da taglio all'altezza della gola. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che indagano sulla possibilità di un'aggressione domestica. Non si esclude che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest’ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre alla mano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, 12enne accoltellato dal padre in astinenza: colpito due volte al polmone. L'uomo ha tentato il suicidio

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