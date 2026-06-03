Omicidio a Primavalle Arrestato 18enne che ha accoltellato il vicino di 57 anni
Un uomo di 57 anni è stato accoltellato e ucciso ieri sera a Roma, davanti agli occhi della compagna. L’aggressore, un 18enne, è stato arrestato poco dopo. La lite tra i due si è conclusa con il giovane che ha inferto il colpo mortale. La vittima è deceduta sul posto. Il giovane è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione delle forze dell’ordine.
È stato ucciso davanti agli occhi della compagna il cinquantasettenne accoltellato ieri sera alla periferia di Roma. La polizia ha arrestato poco dopo per l’omicidio un diciottenne colombiano. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Omicidio a Primavalle. Arrestato 18enne che ha accoltellato il vicino di 57 anni
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