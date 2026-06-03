Omicidio a Primavalle. Arrestato 18enne che ha accoltellato il vicino di 57 anni

Notizia in breve

Un uomo di 57 anni è stato accoltellato e ucciso ieri sera a Roma, davanti agli occhi della compagna. L’aggressore, un 18enne, è stato arrestato poco dopo. La lite tra i due si è conclusa con il giovane che ha inferto il colpo mortale. La vittima è deceduta sul posto. Il giovane è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione delle forze dell’ordine.