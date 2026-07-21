Un teatro nel Campo ’Sogno di una notte di mezza estate’ omaggio a Shakespeare
Stasera piazza del Campo si trasforma in un teatro all'aperto con tre eventi gratuiti dedicati a diverse forme di spettacolo dal vivo. La programmazione include rappresentazioni di teatro classico, un musical internazionale e un concerto di jazz. L'iniziativa si svolge in tre serate consecutive e coinvolge diversi artisti e compagnie. Gli appuntamenti si svolgono nel rispetto delle normative vigenti e sono aperti al pubblico senza costi di ingresso.
Da questa sera piazza del Campo si trasforma in un grande teatro a cielo aperto con tre appuntamenti gratuiti che raccontano tre linguaggi diversi dello spettacolo dal vivo: il teatro classico, il musical internazionale e il grande jazz. È questo lo spirito di “Sboccia l’Estate”, la rassegna promossa dai Teatri di Siena e dal Comune di Siena, sotto la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli, che propone un’offerta culturale capace di parlare a pubblici differenti, valorizzando la ricchezza delle collaborazioni artistiche e istituzionali. Ad aprire la rassegna, questa sera alle 21.15, sarà “Sogno di una notte di mezza estate”, il capolavoro di William Shakespeare, proposto nell’acclamato allestimento diretto da Daniele Salvo, tra i più autorevoli registi italiani del teatro classico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
The Taming of the Shrew by William Shakespeare: Induction
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C'è un luogo che più di ogni altro racconta l'identità di Siena. Ed è proprio lì, nel cuore della nostra città, che la cultura si apre a tutti. Piazza del Campo si trasformerà ancora in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove la storia incontra la musica, il teatro e l' facebook
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