Un teatro nel Campo ’Sogno di una notte di mezza estate’ omaggio a Shakespeare

Notizia in breve

Stasera piazza del Campo si trasforma in un teatro all'aperto con tre eventi gratuiti dedicati a diverse forme di spettacolo dal vivo. La programmazione include rappresentazioni di teatro classico, un musical internazionale e un concerto di jazz. L'iniziativa si svolge in tre serate consecutive e coinvolge diversi artisti e compagnie. Gli appuntamenti si svolgono nel rispetto delle normative vigenti e sono aperti al pubblico senza costi di ingresso.