Sogno di una notte di mezza estate a Roma | dal 9 al 14 giugno al Teatro dell’Opera

Roma si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti culturali più interessanti di giugno. Dal 9 al 14 giugno, il Teatro dell’Opera mette in scena Sogno di una notte di mezza estate, balletto ispirato alla celebre opera di William Shakespeare. Scritta tra il 1594 e il 1596, questa commedia unisce amore, magia, equivoci e fantasia in una narrazione coinvolgente che continua ancora oggi ad affascinare lettori e spettatori in tutto il mondo. Ambientata tra la città di Atene e un bosco incantato, l’opera esplora i sentimenti umani, il desiderio, la gelosia e il potere dell’immaginazione. Una storia senza tempo. L’opera racconta le vicende di quattro giovani innamorati che, durante una notte misteriosa in un bosco incantato, si ritrovano coinvolti in una serie di equivoci creati dal mondo delle fate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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SOGNO DI UNA NOTTA DI MEZZA ESTATE (1999) Trailer ITA

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#ArtYart E’ la cosa più facile del mondo,distruggere e fare del male,non occorrono sagacia né astuzia e nemmeno intelligenza,uno scemo può sempre mandare in pezzi una persona intelligente Javiar Marias Chagall Sogno di una notte di mezza estate x.com

Ieri ho preso il DVD di Il sogno di una notte di mezza estate (1999) da Goodwill reddit

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