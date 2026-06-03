Shakespeare a colpi di nonsense e pop a Modena arriva il Delirio di una notte di mezza estate

Notizia in breve

A Modena, arriva uno spettacolo che mescola elementi di nonsense e musica pop, rivisitando “Una notte di mezza estate”. La rappresentazione si svolge in un bosco immaginario, con attori che interpretano i personaggi di Shakespeare in modo ironico e grottesco, usando effetti come pozioni e trasformazioni. La compagnia porta in scena un adattamento che combina humor, musica e scene surreali, creando un’atmosfera di caos e divertimento.