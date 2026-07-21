Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 22 luglio 2026. Nella puntata precedente del 21 luglio 2026. Martedì 21 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. In crisi dopo che Micaela ha dichiarato di volere che Jimmy vada a vivere con lei, Niko e Manuela si augurano che non stia facendo sul serio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 22 luglio 2026: litigata furiosa tra Nunzio e Rossella

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Un Posto al Sole, anticipazioni 29 giugno-3 luglio 2026: addio tra Damiano ed Eduardo

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