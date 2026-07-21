Un posto al sole le anticipazioni del 22 luglio 2026 | litigata furiosa tra Nunzio e Rossella
Il 22 luglio 2026, la soap “Un posto al sole” anticipa una lite furiosa tra Nunzio e Rossella. La scena si svolge durante l’appuntamento serale della settimana, trasmesso da Rai 3, che dal 1996 tiene incollati milioni di spettatori. La discussione tra i due personaggi si fa particolarmente intensa, senza ulteriori dettagli sui motivi del confronto. La puntata si inserisce nella lunga tradizione della serie, tra le più seguite della rete.
Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 22 luglio 2026. Nella puntata precedente del 21 luglio 2026. Martedì 21 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. In crisi dopo che Micaela ha dichiarato di volere che Jimmy vada a vivere con lei, Niko e Manuela si augurano che non stia facendo sul serio. 🔗 Leggi su Dilei.it
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