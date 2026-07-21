Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento alle 20.50 su Rai Tre con la soap più amata dagli italiani: Un Posto al Sole. Nell'episodio di martedì 22 luglio riemergeranno non solo le tensioni tra Micaela, Manuela e Niko riguardo Jimmy, ma anche quella tra Damiano ed Eduardo, con Rosa che proverà a intercedere con il compagno per il bene di Manuel. Nel mentre, prosegue la permanenza di Rossella e Nunzio in Calabria ma, di nuovo, anche tra loro due le cose non saranno senza problemi. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 22 luglio: tensione tra Nunzio e Rossella

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