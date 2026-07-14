Un Posto al Sole anticipazioni al 24 luglio | problemi tra Nunzio e Rossella

Rossella riceve un’offerta di lavoro all’estero, che provoca un confronto acceso con Nunzio. Micaela, dopo aver saputo da Jimmy le intenzioni di Niko e Manuela, si trova a dover scegliere tra diverse opzioni che potrebbero cambiare le sorti di alcune persone. La discussione tra i due coinvolge emozioni e decisioni importanti, creando tensioni tra i personaggi coinvolti.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 luglio. Rossella riceve un’offerta di lavoro all’estero che la fa litigare con Nunzio. Micaela, dopo aver appreso da Jimmy le intenzioni di Niko e Manuela, si troverà a prendere una decisione destinata a influenzare la vita di diverse persone. Alberto continuerà a sperare di ricucire il rapporto con Gianluca, anche se, almeno per ora, il suo obiettivo sembrerà irraggiungibile. Anna, nel frattempo, avrà un confronto con la madre che potrebbe riservare sviluppi inattesi. In Calabria, dove si trovano Nunzio e Rossella, Michele spera che la figlia colga l’importante occasione di proseguire la sua specializzazione all’estero, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole. 🔗 Leggi su 2anews.it

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