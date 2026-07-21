Un nuovo polo scolastico | nasce ’Cento Nord’

Dal 1° settembre apre l’Istituto Comprensivo “Cento Nord”, un nuovo polo scolastico. La notizia circolava già nei primi mesi dell’anno, e ora la definizione è ufficiale.

Nasce l’Istituto Comprensivo “Cento Nord”: dal 1° settembre il via al nuovo polo scolastico. La notizia era arrivata già nei primi mesi dell’anno ed ora si è giunti alla definizione. Saranno dodici plessi, dalla scuola dell’Infanzia alla Secondaria di I grado, in un unico Istituto Comprensivo che ora si apprende che si chiamerà “Cento Nord”. La nuova realtà scolastica nasce dall’accorpamento del “Ferruccio Lamborghini” di Renazzo con l’I.C.4 di Reno Centese, una fusione operativa dal 1° settembre che cambierà la configurazione della rete scolastica centese recependo le linee nazionali legate agli impegni del Pnrr. Già qualche tempo fa si era spiegato che questo accorpamento non avrebbe comportato chiusure di scuole ma solo un cambio di organizzazione interna, concentrando tutto in un’unica presidenza e amministrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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