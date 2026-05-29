Treviglio inaugurato il nuovo polo scolastico Oberdan-Weil
È stato inaugurato a Treviglio il nuovo polo scolastico Oberdan-Weil, realizzato dalla Provincia con fondi del Pnrr. L’edificio comprende dieci aule e un’aula magna condivisa. La struttura è stata progettata per accogliere studenti e docenti, con spazi dedicati allo studio e alle attività scolastiche. La costruzione si inserisce nel piano di sviluppo di nuove infrastrutture educative finanziato con risorse europee.
L’OPERA. Realizzato dalla Provincia con fondi Pnrr, il nuovo edificio ospita 10 aule e un’aula magna condivisa. Investimento da 3,8 milioni. Taglio del nastro nella mattinata di venerdì a Treviglio per il nuovo edificio del polo scolastico Oberdan-Weil, realizzato dalla Provincia di Bergamo nell’ambito degli interventi di edilizia scolastica finanziati dal Pnrr. L’opera, già entrata in funzione, ha richiesto un investimento complessivo di 3.815.000 euro: 3.675.000 euro arrivano dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mentre 140.000 euro sono stati stanziati dalla Provincia. I lavori, iniziati nel novembre 2023, si sono conclusi nel settembre 2025. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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Nella mattinata di venerdì 29 maggio è stato inaugurato il nuovo edificio del polo scolastico di viale Merisio a Treviglio, un progetto dal valore di 3 milioni e 700 mila euro ottenuti tramite fondi del PNRR. La struttura, su tre piani, ospita dieci aule per l’Oberdan, facebook
Realizzato dalla Provincia con fondi Pnrr, il nuovo edificio ospita 10 aule e un’aula magna condivisa. Investimento da 3,8 milioni. x.com
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