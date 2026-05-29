treviglio inaugurato il nuovo polo scolastico oberdan weil

Notizia in breve

È stato inaugurato a Treviglio il nuovo polo scolastico Oberdan-Weil, realizzato dalla Provincia con fondi del Pnrr. L’edificio comprende dieci aule e un’aula magna condivisa. La struttura è stata progettata per accogliere studenti e docenti, con spazi dedicati allo studio e alle attività scolastiche. La costruzione si inserisce nel piano di sviluppo di nuove infrastrutture educative finanziato con risorse europee.