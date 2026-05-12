Il 12 maggio 1926, un dirigibile italiano raggiunse per la prima volta il Polo Nord, segnando un momento importante nell’esplorazione polare. Questo volo rappresenta un evento significativo nella storia dell’aviazione e dell’esplorazione scientifica, avvenuto un secolo fa. La spedizione, condotta con mezzi aerei, vide il dirigibile attraversare le regioni artiche per arrivare al punto più a nord del globo.

Roma, 12 mag – Cento anni fa, il 12 maggio 1926, un dirigibile italiano entrava nella storia dell’esplorazione polare. Si chiamava Norge, era stato progettato e comandato da Umberto Nobile, ed era destinato a compiere una delle imprese più audaci del Novecento: il primo sorvolo certo e verificato del Polo Nord geografico. Non una semplice avventura romantica tra ghiacci e bandiere, ma una dimostrazione concreta di capacità tecnica, coraggio aeronautico e volontà nazionale. L’Italia alla conquista del Polo Nord. Il Norge era un dirigibile semirigido di costruzione italiana, nato come N-1 e poi ribattezzato in onore della Norvegia. Il 10 aprile 1926 si alzò in volo da Ciampino, iniziando il lungo avvicinamento verso il Grande Nord.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Norge, cento anni fa l’Italia conquistava il cielo del Polo Nord

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Cento anni fa il primo sorvolo del Polo Nord. La missione di Nobile e Amundsen raggiunse l'obiettivo con il dirigibile Norge #ANSA x.com

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Cento anni fa il dirigibile Norge compiva la storica impresa del Polo NordCento anni fa il dirigibile Norge, capolavoro italiano di Umberto Nobile, sorvolava per la prima volta il Polo Nord ... it.blastingnews.com