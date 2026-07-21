Un meteorite sfonda il tetto di una casa in New Jersey | dentro c’erano i mattoni della vita

Un meteorite ha colpito una casa nel New Jersey, rompendo il tetto. All’interno dell’edificio si trovavano mattoni di vario tipo, ma non ci sono state segnalazioni di feriti. L’incidente è avvenuto alle 11.17 del 16 luglio 2024, quando un asteroide ha attraversato il cielo sopra New York City, producendo una scia luminosa e un forte boato. Nessun altro edificio o veicolo è stato coinvolto nel passaggio del corpo celeste.

Erano le 11.17 del mattino del 16 luglio 2024 quando un asteroide solcò il cielo sopra New York City, lasciando dietro di sé una scia luminosa e un boato simile a un tuono. Centinaia di testimoni dalla Connecticut, Rhode Island e Pennsylvania segnalarono l’avvistamento della palla di fuoco, ma nessuno immaginava dove sarebbe finito quel frammento di spazio. Tre minuti dopo, alle 11:20, un uomo che lavorava nel suo ufficio domestico a Hillsborough, New Jersey, sentì un forte schianto che fece tremare l’intera casa. Quando aprì la porta della camera da letto principale, trovò un buco nel soffitto proprio sopra il letto, un odore intenso di zolfo e uova marce nell’aria, e diversi frammenti di roccia nera sparsi sul cuscino. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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