Era un meteorite schiantato sul tetto di casa | ora un uomo del New Jersey scopre che è un tesoro per la scienza

Un uomo del New Jersey ha scoperto un meteorite nel suo tetto, che era entrato nella sua camera da letto. Il frammento è stato inviato per analisi e si è scoperto che possiede un valore scientifico notevole. La roccia spaziale, caduta sulla sua abitazione, è stata sottoposta a studi approfonditi. La scoperta ha portato a valutazioni sul suo interesse per la ricerca scientifica.

Il proprietario di una casa del New Jersey, che si è visto entrare un meteorite in camera da letto, ha fatto analizzare il frammento: ha un valore scientifico eccezionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Perché Nessuno Parla del Più Spaventoso Impatto di un Asteroide sulla Terra

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«Aiuto, sento i passi dei ladri sul tetto», anziana di 80 anni sotto choc. La figlia: «Ora ha il terrore che tornino a trovarla»Nelle ultime notti, una banda di ladri ha messo in allarme tre comuni, tra cui Spresiano, Villorba e Castagnole di Paese.

Temi più discussi: Ero a casa, ho sentito un forte schianto, poi ho trovato un buco nel soffitto della camera. C'era puzza di zolfo e frammenti neri dappertutto: gli cade un meteorite in casa, poi la scoperta sulla pietra dal mondo alieno; Un meteorite che ha colpito un'abitazione negli Stati Uniti contiene tracce di acqua e amminoacidi extraterrestri.; Il meteorite finito nella camera da letto dei Gordon aveva dentro gli ingredienti della vita; Indizi sulle origini della vita provenienti da un meteorite che ha perforato un tetto.

Il meteorite che è caduto in una casa del New Jersey contiene chimica di un mondo alieno, dicono gli scienziati reddit

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