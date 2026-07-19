Una notte, un meteorite ha sfondato il tetto di una casa, provocando un forte boato e un terremoto simulato. All’interno, sono stati trovati frammenti di roccia che contengono “mattoni della vita”. La scoperta riaccende il dibattito sulle origini della Terra. Sul pavimento e sui muri si sono depositate polvere nera e odore di zolfo. Nessun ferito, ma l’evento ha attirato l’attenzione degli scienziati.

Una notte come tante si è trasformata in un evento destinato a entrare nella storia della ricerca scientifica. Un boato improvviso, la casa che trema come durante un terremoto, un foro nel tetto, polvere nera sparsa ovunque e un forte odore di zolfo. Per una coppia del New Jersey è stato l’inizio di un’esperienza incredibile: un meteorite aveva attraversato il tetto della loro abitazione, finendo nella camera da letto a pochi passi dal letto su cui stavano dormendo. A distanza di due anni, quel frammento di roccia proveniente dallo spazio continua a far parlare di sé. Gli studi pubblicati sulla rivista scientifica Science Advances da... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Un meteorite sfonda il tetto di una casa: dentro trovati i “mattoni della vita”. La scoperta che riaccende il dibattito sulle origini della Terra

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