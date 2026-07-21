Un mercato mondiale Da Modric a Spence ecco chi resta e chi arriva Leao aspetta la Premier

Da ilgiorno.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la fine del Mondiale, si apre la fase di calciomercato che coinvolge diversi giocatori protagonisti della competizione. Tra i nomi più discussi ci sono modelli di trasferimenti e arrivi di nuovi calciatori, con alcuni in attesa di trasferimenti ufficiali. In particolare, un attaccante aspetta di trasferirsi in Premier League, mentre altri giocatori rimangono nelle squadre di provenienza o sono in trattativa per nuovi club.

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e Mattia Todisco Ora che è calato il sipario sul Mondiale, comincia il vero calciomercato, riguardante anche molti dei protagonisti della rassegna iridata. Nel giorno in cui si ritorna a parlare pure di un (ner)azzurro che la finale fra Spagna e Argentina l’ha vista in televisione (rumors di un possibile interessamento dell’Al Hilal per Alessandro Bastoni, non confermato dal club saudita), c’è da capire quale sarà il futuro di quei calciatori in orbita Inter, Milan e non solo. Alcuni dovrebbero restare, altri partiranno. E c’è pure chi è pronto ad affrontare una nuova sfida in serie A. Fra le certezze c’è il 40enne Luka Modric: dal 1° luglio di fatto è svincolato, ma c’è un accordo sulla parola per il rinnovo con i rossoneri fino al 2027 alle stesse cifre (3,5 milioni a stagione). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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modric un mercato mondiale daA global transfer market. From Modric to Spence, here's who's staying and who's coming. Leao awaits the Premier League.Rumors are also swirling about the Azzurri: after Barcelona and Real Madrid, Al Hilal are now pursuing Bastoni. Como are dreaming of Kean (in contact with his agent) and will soon negotiate with Fiore ... sport.quotidiano.net

modric un mercato mondiale daUn mercato mondiale. Da Modric a Spence ecco chi resta e chi arriva. Leao aspetta la PremierRumors anche sugli azzurri: dopo Barcellona e Real ora l’Al Hilal ci prova per Bastoni. Il Como sogna Kean (contatto con l’agente) e tratterà presto con la Fiorentina . sport.quotidiano.net

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