Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan, con il club che lo mette sul mercato. La decisione arriva dopo i fischi dei tifosi a San Siro, i problemi alla pubalgia e le scelte tattiche di Allegri. Sul giocatore ci sono interesse da Manchester United e Fenerbahçe. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su un trasferimento imminente.

Siamo all'ultimo turno del campionato di Serie A 2025-26 e a San Siro, per alcuni, sarà il tempo dei saluti, anche se ancora non ci sono certezze su chi possa lasciare il Milan in estate. Tra i nomi in bilico c'è anche quello di Rafael Leao: il portoghese è uno dei volti della campagna marketing della nuova prima maglia che verrà indossata domani sera, ma la sua permanenza non è affatto certa, anzi. Il numero 10 del Milan dovrebbe partire dalla panchina per la sfida contro il Cagliari, ma è probabile che Massimiliano Allegri lo metta in campo almeno nella ripresa. Del suo futuro ha parlato 'La Gazzetta dello Sport': il Milan è pronto a prendere in considerazione eventuali offerte per lui, con Manchester United e Fenerbahçe che hanno sondato il terreno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, per Leao può essere l’ultima a San Siro: è sul mercato, ecco chi lo vuole

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Milan, Leao può fare il centravanti L'analisi a Sky Calcio Club

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