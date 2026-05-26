Il club ha annunciato la vendita di Leao, Pulisic e Pavlovic. Modric potrebbe lasciare la squadra, mentre il calo di performance contro il Cagliari ha portato a un risultato pesante. La sconfitta ha avuto ripercussioni economiche e sportive, con decisioni immediatamente prese sui giocatori. Nessuna comunicazione ufficiale sui futuri acquisti o cessioni, ma le mosse sono state già avviate. La squadra si prepara a cambiare formazione in vista della prossima stagione.

Il crollo diventato totale all’ultima curva contro il Cagliari presenta un conto (salatissimo) a tutti i livelli. Dai piani alti al campo, passando inevitabilmente dal mercato, condizionato dal mancato ritorno nella competizione più importante. Gli introiti persi, con la partecipazione solo all’ Europa League, e un appeal diverso, rischiano infatti di ridisegnare anche la strategia di rafforzamento della squadra. È facile immaginare una campagna acquisti low cost e di basso profilo internazionale. La Champions avrebbe portato nelle casse rossonere una quarantina di milioni di partenza: più o meno quelli che ha incassato il Tottenham l’anno scorso quando ha vinto l’Europa League. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi va e chi resta: addio Modric? . Leao, Pulisic e Pavlovic in vendita

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FURLANI, CALVELLI, ALLEGRI, MODRIC: C'È CHI RESTA E C'È CHI VA | Lunch Press

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