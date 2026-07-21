Umbria Film Festival 2026 i premi e gli ospiti della 30ª edizione

La 30ª edizione dell’Umbria Film Festival si è conclusa domenica 19 luglio a Montone, con oltre 1.200 persone presenti. Durante l’evento sono stati assegnati premi nelle diverse sezioni del concorso, tra cui miglior lungometraggio e miglior cortometraggio. Sono stati annunciati anche gli ospiti, tra cui registi e attori italiani e internazionali, che hanno partecipato alle proiezioni e alle tavole rotonde.

Umbria Film Festival 2026, bilancio della 30ª edizione a Montone. La 30ª edizione dell’Umbria Film Festival si è conclusa domenica 19 luglio a Montone con oltre 1.500 spettatori tra proiezioni, incontri e concorsi. Cinque giorni di cinema hanno animato Piazza Fortebraccio, il Cinema Ed Lewis, il Teatro San Fedele e la Chiesa di San Francesco, confermando la vocazione della manifestazione: unire cinema, territorio e comunità attraverso incontri, omaggi e nuovi linguaggi. Omaggi e ospiti: da Dario Fo a Gillo Pontecorvo. L’edizione del trentennale ha reso omaggio a San Francesco, nell’anno dell’VIII Centenario del Transito, a Dario Fo, nel centenario della nascita, e a Gillo Pontecorvo, a sessant’anni dall’uscita de La battaglia di Algeri e a vent’anni dalla scomparsa. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Umbria Film Festival 2026, parte oggi la 30ª edizione: da Elio Germano e Mattea Fo ad Arnaud Louvet e Gurinder Chadha, il grande cinema torna sotto le stelle di MontoneL'Umbria Film Festival 2026 ha iniziato oggi la sua 30ª edizione a Montone, con incontri e proiezioni gratuite fino al 19 luglio.

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