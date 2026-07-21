Ultim’ora Sky svelata la priorità di mercato del Napoli | quale sarà il primo colpo
Il Napoli punta a rafforzarsi sul mercato e ha identificato un ruolo prioritario da coprire. Dopo l’infortunio di un difensore centrale già in rosa, la squadra valuta anche eventuali interventi sul reparto. La priorità di mercato è stata svelata da Sky Sport, che riferisce di un’accelerazione nelle trattative per il primo acquisto. La società sta dunque valutando diverse opzioni per rafforzare la difesa in vista delle prossime partite.
Secondo Sky Sport, il Napoli vuole accelerare sul mercato: un ruolo preciso diventa prioritario, mentre l’infortunio di Buongiorno costringe il club a valutare anche i difensori centrali già in rosa. Vice Di Lorenzo: la vera priorità del Napoli. Gli azzurri inseguono un terzino destro affidabile secondo Sky Sport. Dopo la fumata nera Khalaili, Dodo rappresenta il piano B concreto: la Fiorentina lo mantiene disponibile, sebbene la Roma abbia avanzato la propria candidatura. Giovanni Manna non può permettersi ritardi sulla fascia destra dove Di Lorenzo necessita di un’alternativa affidabile per la continuità tattica della squadra. Parallelamente, emerge una strategia che miar ai giovani talenti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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