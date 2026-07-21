Ultim’ora Sky svelata la priorità di mercato del Napoli | quale sarà il primo colpo

Notizia in breve

Il Napoli punta a rafforzarsi sul mercato e ha identificato un ruolo prioritario da coprire. Dopo l’infortunio di un difensore centrale già in rosa, la squadra valuta anche eventuali interventi sul reparto. La priorità di mercato è stata svelata da Sky Sport, che riferisce di un’accelerazione nelle trattative per il primo acquisto. La società sta dunque valutando diverse opzioni per rafforzare la difesa in vista delle prossime partite.