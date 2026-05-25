Sky Sport riporta che Massimiliano Allegri lascerà il Milan. La notizia apre la strada a un possibile interesse del Napoli per il suo sostituto di Conte. La decisione dell’allenatore è ancora da ufficializzare, ma la sua partenza dal club rossonero sembra imminente. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora, né dal Milan né da Allegri. La situazione crea aspettative sul mercato degli allenatori nelle prossime settimane.

Secondo quanto riporta Sky Sport, Massimiliano Allegri lascerà il Milan. Questa notizia è di fatto un assist per il Napoli, che potrebbe così puntare su di lui per il futuro. Da Sky Sport- Allegri lascerà il Milan. Sarà rivoluzione totale in casa Milan secondo quanto riporta Sky Sport. A lasciare il club rossonero, saranno infatti il ds Tare, l’ad Furlani, il capo scout Moncada e anche l’allenatore Allegri, Il tecnico rossonero paga la mancata qualificazione alla Champions League e il disatroso girone di ritorno, chiuso con la clamorosa sconfitta di ieri contro il Cagliari che è valso il sorpasso del Como. Futuro sulla panchina del Napoli? Qual è la verità. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - ULTIM’ORA SKY- L’annuncio sulla panchina è un assist a De Laurentiis: sarà lui il sostituto di Conte?

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